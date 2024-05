Em ótima fase, Thiago Monteiro celebra classificação em Roland Garros: "Consegui me superar"

Seguindo a ótima fase, Thiago Monteiro venceu na fase final do qualifying de Roland Garros e se garantiu na chave principal do Grand Slam do saibro. Em partida contra o espanhol Daniel Rincón, número 226 do mundo, o cearense superou seu adversário em 6/4 e 6/2 e 1h12 de duração.

"Muito feliz em passar o qualifying. Foi um jogo tenso, de manhã eu não estava me sentindo bem fisicamente. Não é uma virose, mas senti muita dor de cabeça e o corpo fraco. Até ali, antes de entrar em quadra, eu não estava legal, mas na hora do jogo eu consegui competir bem. Com a adrenalina, o corpo esquece um pouco, consegui me superar nesse sentido e fazer um excelente jogo, jogando muito firme e consistente, focado no que tinha que fazer e aproveitando as chances de cara", analisou Thiago.

?Alexander Zverev ? Rafael Nadal

? Andy Murray ? Stan Wawrinka

? Ugo Humbert ? Lorenzo Sonego

? Ben Shelton ? Hugo Gaston

? Gaël Monfils ? Thiago Seyboth Wild Voici une sélection de cinq matchs du premier tour du tableau masculin à ne rater sous aucun prétexte ? ? Roland-Garros (@rolandgarros) May 24, 2024

Está será a sexta chave principal de Roland Garros que o cearense disputará. Seu próximo desafio será o sérvio Miomir Kecmanovic, número 55 do mundo. Os tenistas se enfrentaram em duas oportunidades, com uma vitória de cada lado. A mais recente foi de Monteiro, no Masters 1000 de Roma, neste ano.

"Feliz em furar o quali mais uma vez aqui em Roland Garros, fazendo três jogos bem sólidos. Agora jogo na segunda-feira, contra o Kecmanovic, e vai ser um grande desafio. Vou aproveitar, descansar e treinar para estar preparado e seguir jogando em alto nível", finalizou o tenista brasileiro.