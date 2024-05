Corinthians muda postura sobre Gabigol e não se assusta com concorrência

O Corinthians tem interesse em Gabigol, mas a postura do clube é bem diferente em relação ao início da temporada.

Paciência e possibilidade

Antes prioridade, Gabriel agora é apenas uma possibilidade no Timão. O atacante era visto como sonho de consumo pela gestão de Augusto Melo no começo do ano, mas as tratativas não avançaram e ele continuou no Flamengo.

Não há negociação em andamento. O nome de Gabigol voltou a ser especulado no clube do Parque São Jorge após ele ter sido fotografado com a camisa do Alvinegro paulista. O episódio gerou atrito interno no Flamengo, e o jogador perdeu a camisa 10 como punição.

O Corinthians pode fazer uma proposta se o atacante ficar livre, mas não vai se indispor com o Flamengo nem entrar em leilão. Equipes como Cruzeiro, Grêmio e Athletico têm interesse. O contrato do agora camisa 99 no Rubro-Negro termina em dezembro.

O Timão tem canal aberto com os representantes de Gabigol e crê que será acionado caso seja a vontade do atacante. Se o clube paulista foi desdenhado de alguma forma em janeiro, a ordem agora é de esperar.

O Corinthians entende que Gabigol não apareceu com a nova camisa preta de propósito. O centroavante justificou que coleciona camisas e utilizou a do Corinthians aleatoriamente no momento da foto vazada.

Augusto Melo declarou que, no momento, não tem nenhuma chance de Gabigol chegar. Na última quinta (23) o presidente corintiano afirmou que não voltou a procurar o jogador e que não existe nada.