Corinthians demonstra interesse no atacante Erick Pulga, destaque do Ceará

O Corinthians está de olho no mercado e procura reforçar o setor de ataque na próxima janela de transferências. Um dos jogadores que tem sido monitorado pelo clube é o atacante Erick Pulga, do Ceará.

Pulga é um dos principais jogadores do Vozão nesta temporada e chamou atenção da diretoria corintiana. Conforme apurou esta reportagem, até o momento, não houve a formalização de uma proposta oficial por parte do Timão.

O clube apenas consultou o estafe do atleta para saber as condições do negócio. O jogador é representado pelo agente Paulo Pitombeira.

A informação do interesse do Corinthians foi publicada inicialmente pelo jornalista André Hernan e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Erick Pulga, de 23 anos, já soma dez gols e duas assistências em 20 duelos disputados pelo Ceará na atual temporada (19 como titular). Ele é de longe o artilheiro da equipe neste ano. Revelado pelo River-PI, o atleta passou por Atlético Cearense, Madureira, Campinense, Maracanã e Ferroviário antes de chegar ao Vovô.

A prioridade do Corinthians para a próxima janela é a contratação de atacantes. Entretanto, nomes como Deyverson e Romarinho, ventilados nos últimos dias, a princípio estão descartados pela diretoria alvinegra.