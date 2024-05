Como é a Copa de 'futebol de rua' em SP que dá vagas a Mundial no exterior

A segunda edição da etapa brasileira do Red Bull Quatro em Quadra, a Copa do "futebol de rua", será realizada neste sábado (25) no HWT Sports, em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Os campeões do torneio ganham uma vaga para o Mundial da modalidade, que terá a Alemanha como palco.

O que aconteceu

A competição tem um estilo de jogo único que remete ao futebol raiz praticado nas ruas — e também ao conhecido game Fifa Street. Os times possuem cinco jogadores, quatro titulares e um reserva. O duelo é praticado em espaço reduzido e conta com mini-traves.

Os jogos são frenéticos e têm regras específicas, como a ausência de goleiros e gols em dobro. As partidas duram apenas dez minutos, não possuem intervalo e cada gol feito no primeiro e no último minuto vale por dois.

O torneio é misto entre homens e mulheres de 16 a 35 anos. São duas categorias na edição de 2024: feminina e mista.

Os campeões de cada categoria se classificam para o Mundial da Alemanha, que será realizado em Leipzig, em setembro. Outros 27 países também participarão do evento, incluindo a anfitriã, Holanda e Portugal.