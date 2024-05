Com hat-trick de Rômulo e gol de Dudu, Palmeiras atropela São Caetano em jogo-treino

Nada de descanso após a classificação na Copa do Brasil. Na manhã desta sexta-feira, após garantir vaga nas oitavas de final do torneio ao empatar sem gols com o Botafogo-SP, o elenco do Palmeiras se reapresentou aos trabalhos logo com um um jogo-treino.

Na Academia de Futebol, o Verdão goleou o São Caetano por 8 a 1 em jogo-treino dividido em três tempos de 30 minutos. Rômulo marcou um hat-trick, Gabriel Menino anotou dois gols de falta, Flaco López guardou dois e Dudu fechou a goleada alviverde.

Os titulares no empate com o Botafogo-SP não fizeram parte da atividade em campo e realizaram apenas trabalhos regenerativos na parte interna do CT. Luis Guilherme e Rony, que atuaram por mais tempo na segunda etapa, também ficaram na parte interna. Enquanto isso, a comissão técnica decidiu por dar ritmo de jogo aos demais 18 jogadores, sem posições definidas.

Apesar da grande goleada, o torcedor alviverde recebeu uma triste notícia. O atacante Bruno Rodrigues, que já treinava normalmente com o grupo após se recuperar de uma lesão no joelho direito, rompeu o tendão patelar do joelho esquerdo devido a um trauma sofrido durante o jogo-treino e precisará passar por nova cirurgia, virando desfalque novamente.

O próximo compromisso do Palmeiras na temporada será pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Em busca de terminar a primeira fase invicto, o Alviverde encara o San Lorenzo nesta quinta-feira (30), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela chave F.

O jogo-treino

O Verdão começou a atividade com um time misto, composto por: Weverton; Mayke, Naves, Luan e Vanderlan; Aníbal Moreno, Gabriel Menino e Dudu; Bruno Rodrigues, Caio Paulista e Flaco López.

Aos 8 minutos, Menino abriu o placar em cobrança de falta da entrada da área. Vinte minutos depois, o camisa 25 repetiu a dose praticamente do mesmo lugar, só que colocando a bola no mesmo canto do arqueiro.

Já na segunda etapa, a comissão técnica optou por mandar a campo: Mateus; Naves, Luan, Caio Paulista e Garcia; Fabinho, Jhon Jhon e Vanderlan; Rômulo, Dudu e Flaco.

É duelo atrás de duelo, amigos! ? Hoje foi jogo-treino! Sem descanso, sextou com mais uma vitória na Academia de Futebol: 8 a 1 com gols de Rômulo (3), Menino (2), López (2) e Dudu! Leia os detalhes ? ? https://t.co/v0iOnynsja#AvantiPalestra pic.twitter.com/XFMy6V51LJ ? SE Palmeiras (@Palmeiras) May 24, 2024

Aos três minutos do segundo tempo, Vanderlan cruzou para dentro da área e Flaco desviou para fazer o terceiro do Verdão. Já aos 29 minutos, Rômulo, após cruzamento de Dudu, pegou a sobra e marcou o seu primeiro gol da partida.

Nos últimos 30 minutos, o time que jogou foi: Kaique; Garcia, Naves, Michel e Caio Paulista; Fabinho, Jhon Jhon e Vanderlan; Dudu, Rômulo e Flaco.

Rômulo fez o quinto do Palmeiras logo no início da etapa final após receber cruzamento de Vanderlan, e anotou o hat-trick minutos depois após passe de calcanhar de Dudu. O sétimo gol alviverde foi feito por Flaco, da entrada da área. Por fim, o Palestra fechou o placar em 8 a 1 com Dudu, de cabeça, após cruzamento do argentino.