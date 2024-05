Charles Leclerc lidera segunda treino livre do GP de Mônaco

No segundo treino livre do GP de Mônaco, realizado nesta sexta-feira, Charles Leclerc fez a volta mais rápida, com 1min11s278, e encerrou na liderança. Na última semana, o piloto da Ferrari havia dominado o primeiro e o segundo treino livre do GP da Emilia-Romagna.

Lewis Hamilton, da Mercedes, que venceu o primeiro treino de Mônaco, ficou na segunda posição. Fernando Alonso, da Aston Martin, fechou o top-3.

Vencedores dos últimos GPs, o de Miami e da Emilia-Romagna, Verstappen e Lando Norris terminaram em quarto e quinto, respectivamente. Sergio Pérez, companheiro de Verstappen na Red Bull fechou em oitavo lugar, enquanto George Russel, parceiro de Norris na McLaren, ficou em décimo.

Completando os 10 primeiros, Carlos Sainz, da Ferrari, ficou em sexto, LanceStroll, da Aston Martin, em sétimo e Alexander Albon, da Williams, em nono.

O terceiro e último treino livre do GP da Emilia-Romagna está marcado para este sábado, às 7h20 (de Brasília). A classificatória ocorrerá pouco depois, às 10h30, enquanto a grande corrida está marcada para domingo, às 9h.