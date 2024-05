Brasil bate Sérvia no Maracanãzinho e vence a 2ª na Liga das Nações de Vôlei masculino

A Seleção Brasileira conquistou sua segunda vitória na Liga das Nações de Vôlei masculino nesta sexta-feira. O time comandado por Bernardinho bateu a Sérvia, no Maracanãzinho, por 3 sets a 1, parciais de 25/21, 25/20, 22/25 e 25/22.

A partida desta sexta-feira tinha caráter decisivo para a Sérvia, mas não para o Brasil. Enquanto os europeus precisavam da vitória porque ainda não possuem vaga garantida nos Jogos Olímpicos de Paris, o time verde e amarelo, já confirmado nas Olimpíadas, jogou com menos responsabilidade.

E justamente por entrar em quadra sem muito peso sobre os ombros que o Brasil começou a partida se impondo diante da Sérvia e fechando o primeiro set em 25 a 21 e tendo Darlan como referência no ataque.

No segundo set a Seleção Brasileira manteve a toada e novamente conseguiu levar a melhor sobre os sérvios, fechando a parcial em 25 a 20, em que Leal foi mais eficiente na rede para cravar algumas bolas.

Quando estava prestes a fechar o jogo, o Brasil viu a Sérvia reagir no terceiro set. O jogo passou a ficar bastante equilibrado, mas os europeus foram mais letais no momento decisivo da parcial, fazendo 25 a 22.

No quarto set falou mais alto o bloqueio do Brasil e os bons saques de Darlan. Assim, o time comandado por Bernardinho fechou a parcial em 25 a 22 para garantir a segunda vitória na Liga das Nações.

O Brasil volta a entrar em campo pela competição no próximo domingo, às 10h (de Brasília), no Maracanãzinho, contra a Itália, rival contra o qual assegurou a vaga para as Olimpíadas de Paris, no Pré-Olímpico do ano passado.