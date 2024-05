Após o jogo da Copa do Brasil, jogadores do São Paulo e do Águia de Marabá interagem no Morumbis

Após o duelo da última quinta-feira pela Copa do Brasil, os jogadores e a comissão técnica do Águia de Marabá pediram autógrafos e conversaram com os atletas do São Paulo. A equipe paraense foi derrotada pelo Tricolor Paulista por 2 a 0 (5 a 1 no agregado) e deixa a competição nacional na terceira fase.

Em seu X (antigo Twitter), o São Paulo divulgou imagens do encontro dos jogadores e ressaltou o respeito entre os atletas.

"Após o jogo desta quinta-feira, no Morumbis, os atletas e membros da comissão técnica do Águia de Marabá demonstraram muito carinho e respeito pelo Tricolor, gerando uma saudável resenha entre os jogadores", escreveu.

Máximo respeito! ?? Após o jogo desta quinta-feira, no MorumBIS, os atletas e membros da comissão técnica do Águia de Marabá demonstraram muito carinho e respeito pelo Tricolor, gerando uma saudável resenha entre os jogadores. pic.twitter.com/H6fCdb1HG9 ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 24, 2024

Ainda em publicação na rede social, o Tricolor destacou a interação com o lateral Daelson, do Águia de Marabá, que falou sobre o seu sonho de criança de jogar uma partida no Morumbis. O jogador da equipe do Pará recebeu uma camisa autografada de Lucas, camisa 7 e um dos principais jogadores do São Paulo.

"O São Paulo FC deseja sucesso ao Águia de Marabá em suas próximas jornadas. Nossas saudações ao povo de Marabá e a todos os paraenses", finalizou, em seu X, o clube paulista.

O São Paulo volta aos gramados na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), para encarar o Talleres, no Morumbis, pela última rodada da fase de grupo da Libertadores. O Tricolor e o clube argentino, já classificados, disputam o primeiro lugar do Grupo B.