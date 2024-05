Após folga, Flamengo se reapresenta e começa preparação para o duelo contra o Millonarios

Após receber folga nesta quinta-feira devido à classificação na Copa do Brasil, o Flamengo se reapresentou nesta sexta, no Ninho do Urubu. O elenco iniciou a preparação para o duelo contra o Millonarios, da Colômbia, que acontece na próxima terça, no Maracanã, pela Libertadores. A bola rola a partir das 21h (de Brasília).

Os jogadores titulares na vitória sobre o Amazonas por 1 a 0, na quarta-feira, realizaram trabalho regenerativo na academia do CT. O restante do elenco foi à campo, sob o comando de Tite, para um trabalho tático.

O Flamengo precisa da vitória para se classificar às oitavas de final da Libertadores. O Rubro-Negro ocupa a segunda posição do Grupo E com sete pontos conquistados, assim como o Palestino, terceiro colocado. O Bolívar, da Bolívia, lidera a chave com dez unidades. Adversário da equipe carioca, o Millonarios é o lanterna com três pontos e já está eliminado da competição.

O elenco do Flamengo volta a treinar neste sábado, novamente no Ninho do Urubu. A equipe não entra em campo pelo Brasileirão neste fim de semana.