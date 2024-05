Amazonas anuncia retorno do treinador Rafael Lacerda

Nesta sexta-feira, o Amazonas anunciou o retorno do treinador Rafael Lacerda. O profissional estava no Barra-SC e pediu o desligamento do clube.

Pela Onça-pintada, Rafael é o técnico que mais comandou a equipe do Norte na história do clube. Além disso, em sua primeira passagem, conquistou o acesso à Série C em 2022 e o título do Campeonato Amazonense em 2023.

Apesar da eliminação para o Flamengo na Copa do Brasil pelo placar agregado de 2 a 0, Rafael Lacerda chega para comandar o Amazonas na Série B do Campeonato Brasileiro.

Na competição, a equipe se encontra na 15ª colocação (uma vitória dois empates e três derrotas), com cinco pontos conquistados. Vale lembrar que o time foi responsável por vencer o Santos e quebrar a invencibilidade do clube paulista na Série B.