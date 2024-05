Atleta do América-MG cita hipocrisia e vê chocolate no Santos; Pituca reage

O meio-campista Alê, do América-MG, disse que seu time deu um "chocolate" na vitória de 2 a 1 sobre o Santos, em jogo da Série B ocorrido na noite desta sexta-feira (24). Ele também abordou o lance polêmico de Renato Marques, que fez um gol com João Paulo lesionado ainda no 1° tempo. Diego Pituca, volante santista, respondeu às declarações logo depois. Os dois falaram à Band.

O que Alê falou?

Chocolate. "Amanhã, nos programas, quero que vocês falem do desempenho do América-MG, e não do lance específico [do gol de Renato Marques], porque isso vai criar polêmica e apagar o desempenho do América. O América deu um chocolate hoje no Santos, era jogo para três ou quatro, mas amanhã vou ligar a TV e ver só coisas do lance."

Hipocrisia? "O jogador brasileiro tem que parar de ser hipócrita. Todos os jogadores do Santos me criticaram porque achei que o Renato deveria fazer o gol — e ainda acho. É um lance rápido em um jogo importante. O João Paulo teve oportunidade de jogar a bola para fora e não jogou. Em seguida, o Chermont teve um lance igual, foi um contra-ataque do Santos e eles também não jogaram para fora. Eu falei: 'tá vendo, é a mesma coisa, o Chermont também tentou fazer o gol'. E eles falaram que foi pelo lance do Renato."

Falta de caráter. "O caráter de um atleta não pode ser medido porque um ou outro fez algo errado. Se eles acham que um fez errado, não podem fazer errado. O que define meu caráter é minha opinião, e não o que o outro faz."

Pituca responde