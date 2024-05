Adilson Batista retorna ao Cruzeiro como diretor geral das categorias de base

O Cruzeiro anunciou nesta sexta-feira a contratação do técnico Adilson Batista, que chega para ocupar o cargo de diretor geral das categorias de base. O treinador retorna ao clube mineiro após quatro anos.

"Adilson Batista é o novo diretor geral das categorias de base do Cruzeiro! O profissional, que tem história no clube como jogador e técnico, retorna à Toca da Raposa junto com Cyro Leães, novo coordenador metodológico", anunciou o Cruzeiro em suas redes sociais.

Adilson Batista estava no Amazonas. Após a eliminação para o Flamengo na Copa do Brasil, ele deixou o cargo de treinador no clube amazonense para assinar com o Cruzeiro.

Adilson Batista é o novo diretor geral das categorias de base do Cruzeiro! O profissional, que tem história no clube como jogador e técnico, retorna à Toca da Raposa junto com Cyro Leães, novo coordenador metodológico. Sejam bem-vindos e sucesso com os #CriasDaToca! ?... pic.twitter.com/ZHolyuPQJQ ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) May 24, 2024

O último trabalho de Adilson Batista pelo Cruzeiro foi em 2020, quando assumiu o cargo de treinador. Ele foi contratado na reta final do Brasileirão de 2019, no qual o Cabuloso foi rebaixado, e demitido após um início ruim na temporada seguinte.

Em sua primeira passagem pelo Cruzeiro, que ocorreu durante os anos de 2008 a 2010, Adilson Batista conquistou o Campeonato Mineiro duas vezes, em 2008 e 2009. Além disso, entre 1989 e 1993, defendeu as cores da equipe mineira como jogador.

Adilson Batista possui um longo currículo como treinador no futebol brasileiro. Além do Cruzeiro, ele comandou equipes como Grêmio, Corinthians, Santos, São Paulo, Vasco entre outros clubes do Brasil.