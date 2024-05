Aderlan volta após mais de um mês, mas terá problemas para recuperar titularidade no Santos

O Santos terá uma novidade entre os relacionados para a partida contra o América-MG, esta sexta-feira, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Trata-se de Aderlan.

O lateral direito está de volta após mais de um mês. A última vez que o defensor atuou pelo Peixe foi em 20 de abril, na vitória de 2 a 0 sobre o Paysandu, na Vila Belmiro, pela primeira rodada da Segunda Divisão.

Na ocasião, Aderlan até foi titular, porém saiu no intervalo. Isso porque ele sofreu uma fratura do quinto metacarpo da mão direita. O lateral precisou passar por cirurgia e foi obrigado a treinar individualmente no CT Rei Pelé.

Agora, portanto, o jogador de 33 anos está de volta, mas terá problemas para recuperar a titularidade na equipe do técnico Fábio Carille. JP Chermont aproveitou muito bem a brecha e se tornou um dos principais destaques do time.

O Menino da Vila foi titular em todas as partidas sem Aderlan e brilhou na última rodada, com três assistências na goleada de 4 a 0 sobre o Brusque, na Vila Belmiro. O garoto, aliás, deixou o gramado ovacionado pela torcida.

Aderlan foi contratado no começo deste ano e chegou com status de titular após passagem pelo Red Bull Bragantino. O lateral soma 13 partidas na temporada, sendo 12 entre os 11 iniciais, e duas assistências.

O Santos encara o América-MG nesta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela sétima rodada da Série B, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). A tendência é que JP Chermont siga entre os titulares.