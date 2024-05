Abel tranquiliza Palmeiras, mas não explica qual a 'verdade' em polêmica

Vamos ver, vamos ver. Só há uma verdade e uma certeza. Só isso.

Essa foi a última frase de Abel Ferreira sobre a polêmica envolvendo o suposto pré-contrato assinado com o Al Sadd, que foi parar em um processo na Fifa. O técnico do Palmeiras decretou em entrevista coletiva que sobre esse assunto ele não fala mais por estar confiante de que não assinou absolutamente nada, mas não cravou isso em nenhum momento durante a coletiva.

O que aconteceu

O técnico português está muito tranquilo sobre o tema, quase não tocou no assunto em conversas com pessoas próximas durante a semana e passou tranquilidade à diretoria do Palmeiras de que não fez nada de errado — ou que teria "traído" o clube. Na coletiva, Abel foi enfático ao dizer que só existe "uma verdade e uma certeza" sobre o caso.

As declarações de Abel Ferreira tiveram dois objetivos: acalmar os torcedores do Palmeiras e encerrar qualquer tipo de suposição sobre o assunto por parte da imprensa. Durante a semana, foram publicadas diversas versões do possível acerto de Abel com o Al Sadd, o que incomodou o técnico. Por isso, ele garante que só existe uma verdade: não assinou um pré-contrato.

"Muito obrigado de coração aos torcedores pelo apoio e carinho. Era isso que eu queria dizer. Sobre esse assunto não falo mais", disse Abel sobre o tema, agradecendo aos torcedores do Palmeiras, que em grande maioria estão do lado do treinador nessa história.

O tom de Abel de "assunto encerrado" tem colaboração do Palmeiras e de seu estafe. Desde que notícia de que o treinador estava sendo processado veio a público, tanto o Palmeiras quanto o seu estafe optaram pelo silêncio. A resposta enviada aos jornalistas foi: "O clube está ciente do caso e já tomou todas as medidas cabíveis". A estratégia da defesa é falar o menos possível sobre o tema.

As declarações de Abel ao Palmeiras

O discurso do treinador foi um prato cheio para o torcedor palmeirense, que já dizia que Abel não devia explicação alguma.

Ele usou lemas da torcida, como "chiqueiro" e "alma e o coração", agradeceu o apoio que recebeu a torcida após a polêmica e disse que tem muito orgulho de ser o técnico do Palmeiras.

"Eu estou no Palmeiras e sou treinador do Palmeiras. É bom, é um orgulho, o capitão do meu destino me trouxe ao chiqueiro e ao Palmeiras."

"Ganhamos, já ganhamos neste ano, e se Deus quiser vamos continuar ganhando com o trabalho de todos no CT. Estou onde quero estar e onde querem que eu esteja."

"Gostaria de dizer muito mais do que disse aqui, gostaria de dizer o que vai na alma e o coração".

"Muito obrigado de coração aos torcedores pelo apoio e carinho".

