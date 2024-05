Abel fala sobre possível venda de Estêvão ao Chelsea e cita trabalho na base do Palmeiras

O Palmeiras avançou às oitavas de final da Copa do Brasil nesta quinta-feira depois de empate sem gols com o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto. A classificação veio graças à vitória palmeirense no jogo de ida, por 2 a 1. Estêvão anotou o segundo gol, que deu a vantagem ao Verdão. O técnico Abel Ferreira comentou a possível venda do atleta de 17 anos ao Chelsea.

"Só espero que o Chelsea, se levar esse, não leve mais ninguém. Fico até com medo. Nunca tenho a certeza do que vai acontecer no futebol. Acho que o Estêvão é um jogador que parece que tem a bola amarrada no pé e faz coisas diferentes. Sobre os valores, é dar méritos à nossa presidente, que sabe negociar. Se tem uma coisa que ela faz bem é negociar. E ao Barros que também faz muito bem o trabalho dele. O que posso dizer? Em um ano só, vender dois jogadores: Endrick para o Real Madrid e Estêvão para o Chelsea. Apesar de que ninguém me confirmou nada, sou sincero. Espero que ninguém saia mais, nem jogadores nem funcionários. Nos deixem aqui em paz. Quando esta num clube tão grande e se ganha tanto, a tentação anda sempre perto e queremos a tentação longe", declarou Abel.

O Chelsea chegou com uma proposta de 40 milhões de euros, mais 25 milhões de bônus, totalizando 65 milhões de euros (cerca de R$ 361,4 milhões) para ter o jogador, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano. O Palmeiras e o time inglês estariam acertados verbalmente para a transferência de Estêvão em 2025. O contrato com os Blues deve ser válido até junho de 2032.

Estêvão só poderia se apresentar aos Blues a partir de abril de 2025, quando completa 18 anos. Esse cenário é parecido com o de Endrick, que foi negociado com o Real Madrid em 2022, mas se apresenta ao time espanhol em julho, quando completa 18 anos.

O Palmeiras conta com vários jogadores jovens em seu elenco, efetivados das categorias de base do clube. O técnico Abel Ferreira falou sobre o trabalho da comissão, especialmente o de Vitor Castanheira, no processo de recrutar as Crias da Academia para treinar com o elenco principal.

"Há um trabalho que é muito bem feito na base. Desde que chegamos aqui, não há semana nenhuma, e podem perguntar ao Castanheira, que é o responsável por saber de tudo o que se passa na formação, que não venham treinar conosco, quatro, cinco ou seis jogadores. O Vanderlan, Fabinho, Naves começaram a treinar conosco. É algo que fazemos não é de agora. É normal os jogadores vão experimento o contexto da equipe profissional vão entendendo as dinâmicas. Existe o respeito dos mais novos com os mais velhos e vice-versa. É um trabalho contínuo e consistente", finalizou.

A mescla entre jovens e mais experientes vem dando certo no Palmeiras. Com esse elenco, a equipe volta a campo nesta quinta-feira, quando enfrenta o San Lorenzo, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.