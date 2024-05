Lucas e Erick marcam no 1° tempo de São Paulo x Águia; assista aos gols

São Paulo e Águia fazem um 1° tempo bastante agitado no MorumBis, em duelo válido pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. Assista aos dois gols do Tricolor abaixo.

Lucas na rede. Escalado como titular após quase dois meses afastado por lesão, Lucas abriu o placar na casa dos 35 minutos do 2° tempo. O camisa 7 pegou a bola após pênalti sofrido por Erick e, com muita categoria, deslocou o goleiro Axel Lopes: 1 a 0.

GOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO! ??@LucasMoura7 abre o marcador, de pênalti, para o Tricolor! #CopaDoBrasilNoPrimeVideo pic.twitter.com/qgoq8MuIBy -- Prime Video Sport Brasil (@pvsportbr) May 24, 2024

Erick (com ajuda de Ferraresi) aumenta. O São Paulo ampliou pouco antes do intervalo. Ferraresi roubou a bola ainda no campo de ataque paulista e acionou Erick, que devolveu para o zagueiro e disparou para a grande área. O venezuelano caprichou no cruzamento e o atacante, de 1,73m, cabeceou firme para o gol paraense: 2 a 0.