Palmeiras empata com o Botafogo-SP em Ribeirão e vai às oitavas da Copa do Brasil

O Palmeiras é mais um time classificado às oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, o Verdão empatou sem gols com o Botafogo-SP, em jogo de volta da terceira fase da competição, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, e garantiu a vaga pela vantagem de 2 a 1 construída no jogo de ida.

O adversário das oitavas de final será definido em sorteio com data e horário a serem definidos pela CBF. A próxima fase será disputada entre os dias 31 julho e 7 de agosto.

O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira, quando enfrenta o San Lorenzo, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Enquanto o Botafogo-SP tem compromisso na segunda-feira para duelo contra o Novorizontino às 21 horas, o Estádio Santa Cruz, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O jogo

O Palmeiras começou a partida tentando se impor e logo na primeira jogada, Estêvão cruzou uma bola na área, mas o goleiro João Carlos conseguiu se antecipar para fazer a defesa. O Botafogo-SP assustou a defesa palmeirense aos dez minutos. Depois de lançamento de Matheus Costa, a bola ficou viva na área, Lomba tentou a disputa, e Negueba não conseguiu concluir a jogada. Na sequência, Patrick Brey chutou para fora. Com 18 minutos, cobrou falta na área, Veiga desviou e a bola sobrou para Matheus Costa, que não conseguiu pegar em cheio, e Lomba fez a defesa fácil.

Aos 30 minutos, Piquerez cobrou falta, pela direita, direto na área e João Carlos defendeu, deixou escapar, mas conseguiu ficar com a bola novamente antes da tentativa de Gómez. Pouco depois, Murilo lançou para Endrick, que viu Bernardo Schappo fazer o corte. Aos 33, Marcelo Lomba fez boa defesa para evitar o gol do Botafogo-SP depois de finalização de Matheus Costa. Minutos depois, Douglas Baggio arriscou e mandou pelo lado de fora do gol palmeirense. Já perto do fim da primeira etapa, Estêvão arriscou um chute de longe, aos 45, e mandou para fora.

Com cinco minutos do segundo tempo, Zé Rafael cobrou falta direto para o gol e mandou por cima da meta de João Carlos. Aos dez, Rony recebeu de Veiga, chegou pela esquerda, com perigo, e finalizou em cima do goleiro. Na sequência, Estêvão fez boa jogada depois de passe de Endrick, driblou a marcação, invadiu a área e viu João Carlos fazer a defesa. O Botafogo-SP assustou Lomba aos 18. Negueba cruzou na área, Douglas Baggio cabeceou e mandou a bola para o lado de fora, próximo ao gol do Palmeiras.

O Palmeiras teve outra bola parada a seu favor. Raphael Veiga lançou na área e Patrick Brey mandou para escanteio. Na cobrança, o Verdão não conseguiu levar perigo. Em seguida, Douglas Baggio tentou da entrada da área e mandou em cima de Aníbal Moreno. Aos 35 minutos, o Palmeiras teve dois escanteios em sequência, mas não conseguiu levar muito perigo. Gabriel Menino tentou na sobre, de longe, e chutou para fora.

Depois de sofrer uma pressão do Botafogo-SP, o Palmeiras deu uma resposta com Luis Guilherme. O camisa 31 fez boa jogada, saindo bem da marcação, invadiu a área, finalizou, mas não conseguiu superar João Carlos, que fez grande defesa. Nos acréscimos, Rony ainda tentou uma bicicleta, e o goleiro defendeu.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO-SP 0 X 0 PALMEIRAS

Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)



Data: 23 de maio de 2024 (quinta-feira)



Horário: 19 horas (de Brasília)



Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)



Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa/RS) e Fernanda Nândrea Gomes Antunes (Fifa/MG)



VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)



Cartão vermelho: nenhum



Cartões amarelos: Bernardo Schappo e Lucas Dias (Botafogo-SP); Richard Ríos, Abel Ferreira (técnico), Zé Rafael e Piquerez (Palmeiras)

GOL: nenhum

BOTAFOGO-SP: João Carlos; Wallison, Matheus Costa (Matheus Barbosa), Lucas Dias, Bernardo Schappo e Patrick Brey (Jean Victor); Negueba, João Costa (Toró) e Gustavo Bochecha (Leandro Pereira); Alex Sandro e Douglas Baggio.



Técnico: Paulo Gomes

PALMEIRAS: Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael (Gabriel Menino), Richard Ríos (Aníbal Moreno) e Raphael Veiga; Lázaro (Rony), Endrick (Luis Guilherme) e Estêvão (Mayke).



Técnico: Abel Ferreira