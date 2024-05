Lucas Paquetá nega acusações de manipulação: 'Surpreso e chateado'

Lucas Paquetá se posicionou ante a acusação da Football Association (FA) — a federação inglesa — de envolvimento em manipulação relacionada a apostas.

O que aconteceu

O brasileiro nega as acusações "na íntegra". Em texto publicado em seu perfil no Instagram, o meio-campista afirmou que lutará "com todas as forças" para se defender.

Paquetá alega ter cooperado com as investigações. O processo está em curso há nove meses, e nesta quinta (23) a FA decidiu transformá-lo em uma acusação formal.

Leia o posicionamento de Paquetá na íntegra

"Estou extremamente surpreso e chateado como o fato de a FA decidir me acusar. Cooperei com todas as etapas da investigação e forneci todas as informações que pude durante estes 9 meses. Nego as acusações na íntegra e lutarei com todas as minhas forças para limpar meu nome. Devido ao processo em andamento, não fornecerei mais comentários."

Do que Paquetá é acusado

O jogador é acusado de ter levado cartão amarelo de forma proposital para influenciar que "uma ou mais pessoas lucrassem com apostas". A informação foi comunicada pela FA nesta quinta.

Paquetá é acusado de agir de forma indevida em quatro partidas. São os duelos contra contra Leicester (2022), Aston Villa (2023), Leeds (2023) e Bournemouth (2023), todos válidos pelo Campeonato Inglês.

O meio-campista segue apto a jogar pelo clube e pela seleção brasileira mesmo acusado. O West Ham já encerrou seus compromissos nesta temporada. O Brasil disputará a Copa América em junho, e Paquetá apareceu na lista de convocados de Dorival Júnior. A CBF analisa o tema e deve se posicionar ainda nesta quinta.

Paquetá tem até 3 de junho para apresentar uma resposta à federação inglesa. A FA informou que não fará comentários adicionais sobre o assunto até a conclusão do caso.