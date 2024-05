Lomba valoriza classificação do Palmeiras com empate: 'Botafogo-SP dificultou ao máximo'

O Palmeiras garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil na noite desta quinta-feira ao empatar por 0 a 0 com o Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). O Verdão tinha a vantagem de 2 a 1 construída no jogo de ida, no Allianz Parque. O goleiro Marcelo Lomba reconheceu a dificuldade imposta pelo time adversário, mas valorizou a classificação palmeirense.

"Tivemos que defender bem, ser bastante rigorosos principalmente nas bolas aéreas. Sabíamos que o time deles tinham jogadores altos. O Botafogo-SP fez uma boa partida, dificultou ao máximo. Tivemos que transpirar mais, colocar mais raças na disputas. Importante sair com a classificação. Temos mais uma semana para trabalhar pensando no San Lorenzo. Chega um momento importante do ano, meio da temporada muitos jogos. passo a passo é continuar vencendo e evoluindo para buscar os títulos", disse ao SporTV.

Após a partida, o goleiro do Verdão teve ume breve conversa com o árbitro gaúcho Anderson Daronco para falar sobre a situação que vive o Rio Grande do Sul. O jogador prestou sua solidariedade às pessoas atingidas pela enchentes no local.

"Toda minha solidariedade para as pessoas. É momento de se reconstruir. Um grade abraço a todas pessoas de lá", disse Lomba.

O adversário do Verdão nas oitavas de final será definido em sorteio com data e horário a serem definidos pela CBF. A próxima fase será disputada entre os dias 31 julho e 7 de agosto.

O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira, quando enfrenta o San Lorenzo, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.