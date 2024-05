Escalação do São Paulo: Zubeldía aposta em reservas para duelo na Copa do Brasil

A escalação do São Paulo está definida para enfrentar o Águia de Marabá, nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Com um maior intervalo entre as partidas devido ao adiamento de duas rodadas do Campeonato Brasileiro, acreditava-se que o técnico Luis Zubeldía colocaria em campo força máxima nesta quinta-feira, até para manter o ritmo de jogo de seus atletas, mas o treinador argentino preferiu preservar seus principais nomes, com exceção de Lucas Moura, recém-recuperado de lesão e que precisa ganhar rodagem.

A escalação do São Paulo completa para o duelo desta noite tem Jandrei; Moreira, Diego Costa, Ferraresi e Patryck; Luiz Gustavo, Galoppo e Nestor; Erick, Lucas e André Silva.

Após a vitória por 3 a 1 no jogo de ida, em Belém, no Pará, também com um time completamente reserva, o São Paulo pode até perder por um gol de diferença nesta quinta-feira que, ainda assim, se classificará para as oitavas de final da Copa do Brasil.

Esse é o último teste que o técnico Luis Zubeldía terá antes do duelo decisivo com o Talleres, na próxima quinta-feira, dia 29 de maio, no Morumbis, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores e que vale a liderança do Grupo B. Justamente por isso, a partida contra o Águia de Marabá servirá como uma espécie de "treino de luxo" visando o torneio continental.