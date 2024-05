Conselho aprova maior patrocínio máster da história do Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou, nesta quinta-feira (23), a ampliação do patrocínio da Pixbet. O novo vínculo do master é válido até 2027 e vai render cerca de R$ 470 milhões até o fim do contrato. O placar na votação foi 136 a 2.

O que aconteceu

Esse é o maior contrato de patrocínio máster da história do clube. O contrato valerá R$ 105 milhões em 2024 de forma retroativa. Em 2025, o montante subirá para R$ 110 milhões. Para os dois anos seguintes, caso a renovação automática seja validada, o valor é de R$ 125 milhões em 2026 e o mesmo valor em 2027.

O acordo de Flamengo e Pixbet para 2024 e 2025 era de R$ 85 milhões por ano. As condições foram aprovadas no ano passado.

A casa de apostas também dará bônus em caso de títulos. No masculino, a Libertadores daria R$ 5 milhões pelo título e R$ 2,5 milhões pelo vice. Na Copa do Brasil, R$ 3 milhões com a taça e R$ 1,5 milhão se perder a final. No Brasileirão, o título daria R$ 3 milhões. Já no feminino, a Libertadores renderia R$ 1 milhão pela taça e R$ 500 mil com o vice. O Brasileirão daria R$ 1 milhão em caso de título.

Patrocínio do Corinthians influenciou no reajuste. Depois de acertar o master com a Pixbet, o Fla viu vários clubes conseguirem contratos altos, especialmente os paulistas, que recebem R$ 120 milhões pela VaideBet.

Diante do cenário, o Flamengo passou a ser sondado por outras empresas. Levou o caso para a Pixbet e pediu um reajuste.

O temor de perder a parceria com o clube de maior torcida do Brasil fez a Pixbet ceder. No entanto, como contraponto ao aumento, fechou um acordo de renovação com uma previsão de multa de 50% em caso de rescisão.