Condenada a pagar R$54 milhões para Cristiano Ronaldo, Juventus decide recorrer

Após ser condenada, em abril, pelo Tribunal Arbitral da Federação Italiana a pagar 9,8 milhões de euros (R$ 54 milhões) a Cristiano Ronaldo por dívidas salariais, a Juventus decidiu prosseguir com a batalha legal e recorrer da decisão com uma comissão arbitral da Federação Italiana de Futebol.

O imbróglio começou em 2020, durante a pandemia de covid-19, quando o time italiano passava por um momento econômico delicado e teria tido aval dos jogadores, entre eles Cristiano Ronaldo, para não pagar os salários por um período de três meses, na tentativa de amenizar os gastos.

A Juventus alega que, na ocasião, não foi assinado nenhum documento que determinasse a remuneração posterior da mesma quantia a Cristiano Ronaldo. Já o português de 39 anos de idade, atualmente no saudita Al-Nassr, entende ter direito a receber os valores do clube italiano.

Contratado pela Juventus 2019 por 100 milhões de euros (R$ 557 milhões), Cristiano Ronaldo, de acordo com o site ogol, atuou em 134 partidas, marcou 101 gols e distribuiu 20 assistências. Artilheiro do Campeonato Italiano 2020/2021 com 29 gols, o astro conquistou uma Copa da Itália, duas Supercopas da Itália e dois Campeonatos Italianos.