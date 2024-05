Bahia faz dois no fim, vence o Criciúma e avança às oitavas da Copa do Brasil

O Bahia venceu o Criciúma por 2 a 0 nesta quinta-feira (23), no Estádio Heriberto Hülse, e se classificou às oitavas de finais da Copa do Brasil. De Pena e Jean Lucas marcaram os gols da partida, válida pela terceira fase da competição.

Como havia vencido o jogo de ida por 1 a 0, em Salvador, o Bahia entrou em campo precisando apenas do empate, mas saiu de campo com a classificação e vitória por 3 a 0 no placar agregado. O adversário do Tricolor será definido após sorteio.

O Criciúma, que entrou na Copa do Brasil nesta fase, passa a focar 100% no Campeonato Brasileiro. Não há mais nenhum título para a equipe catarinense disputar na temporada além do Brasileirão.

O Bahia volta a campo neste domingo (26), contra o CRB, pela semifinal da Copa do Nordeste. O Criciúma joga apenas no dia 2 de junho (domingo), quando enfrenta o Palmeiras, pelo Brasileirão.

Como foi o jogo

O jogo começou quente. Logo aos três minutos do primeiro tempo, o árbitro Raphael Claus foi chamado pelo VAR para um possível pênalti favorecendo o Criciúma. No entanto, o juiz viu impedimento no lance e não assinalou a penalidade.

Uma situação semelhante viria a acontecer aos 14 minutos da segunda etapa. Claus marcou pênalti para o Criciúma, mas voltou atrás após análise do VAR.

O árbitro de vídeo apareceu mais uma vez aos 31 minutos. O Criciúma abriu o placar da partida, mas, após análise do VAR, o impedimento foi marcado.

O Bahia se segurou e se defendeu como pôde diante de um Criciúma louco pelo gol, que acabou saindo, mas a favor do lado visitante. Aos 44 minutos, De Pena aproveitou assistência de Biel e bateu no canto para abrir o placar a favor do Tricolor.

Logo depois, aos 49 minutos, o Bahia matou o jogo. De Pena, autor do primeiro gol, ajeitou para Jean Lucas, que dominou e finalizou para dar números finais à partida.