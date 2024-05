Brasil conquista ouro e bronze no Pan-Americano de Ciclismo de Estrada

Depois do bronze no Contrarrelógio Individual na terça-feira, o atleta brasileiro Guilherme Assis Moreira Lino garantiu o ouro, enquanto Matheus Constantino ficou com o bronze, ambos pela categoria Júnior masculino no Campeonato Pan-Americano de Ciclismo de Estrada. A competição está sendo realizada na cidade paulista de São José dos Campos, no Vale do Paraíba.

Guilherme venceu a prova após nove voltas no circuito de 11,8 km (106,2 km), com o tempo de 2h40min15s812, enquanto Matheus Constantino levou o bronze. O segundo lugar ficou com o colombiano Juan Restrepo, com 2h40min21s015. Vale destacar também o atleta Luiz Fernando Bomfim de Almeida, bronze no CRI, que terminou em quarto na prova desta quinta.

"A corrida foi movimentada, com nossa equipe sempre na frente do grupo, impondo ritmo e estudando os adversários. Esta vitória não é apenas minha, mas de toda a equipe, que realizou um trabalho extraordinário até os momentos finais. Estou extremamente feliz por conquistar este título tão importante em casa, contando com o apoio de toda a torcida brasileira", declarou o campeão pan-americano de Resistência júnior.

Já na prova de Resistência para o Júnior feminino, a decisão foi no sprint e a vitória ficou com a colombiana Luciana Betancur, que fez o tempo de 1h47min57seg222 para as cinco voltas no circuito. O segundo lugar foi da chilena Javier Muñoz, com 1h47min57s222, enquanto a uruguaia Florência Agazzi, com 1h47min57s222, terminou na terceira colocação. Por fim, a brasileira Catherine Vieira ficou em quarto, com o mesmo tempo.

Nesta sexta-feira, a programação prevê a prova de Resistência para o sub-23 masculino, a partir das 10h (de Brasília). Os atletas enfrentarão 159,4 km, com término previsto para as 15h (de Brasília) na arena montada na Via Cambuí. O Brasil terá Gabriel Sousa Silva, Otávio Augusto Gonzelli, Pedro Freitas, Victor César de Paula, Vinicius Silva e Werik Kaua.

Contrarrelógio Individual: colombiano vence pela quinta vez

Na estreia da Elite masculino em São José dos Campos, a Colômbia levou a melhor. O ciclista Walter Vargas foi o mais rápido após as três voltas no circuito e conquistou o quinto título pan-americano de Contrarrelógio Individual. Ele completou a prova com o tempo de 42min44s880, seguido pelo panamenho Franklin Castilho, com 43min59s472, e pelo venezuelano Orluis Sanabria, com 44min14s022.

"Estou extremamente satisfeito por estar aqui em São José dos Campos. O percurso da prova era bastante diversificado, o que foi incrível, e eu estava muito confiante em relação aos meus treinamentos. Tudo acabou se encaixando, estou muito feliz com o meu quinto título pan-americano. Esta é a minha estreia no Brasil, e estamos sendo recebidos de braços abertos. Todos estão de parabéns pela organização do campeonato", declarou Walter.

O Brasil teve dois atletas na prova desta quinta-feira. Diego de Jesus Mendes conquistou o sétimo lugar, com 45min50s980, enquanto João Pedro Rossi terminou na 11ª colocação, com 46min41s725.

Confira os resultados completos:

Resistência Júnior Masculino - 9 voltas - 106,2 km

1. Guilherme Assis Moreira Lino (BRA), 2h40'15?812

2. Juan Restrepo Loaiza (COL), 2h40'15?812

3. Matheus Constantino (BRA), 2h40'21?015

Resistência Júnior Feminino - 5 voltas - 59 km

1. Luciana Osorio Betancur (COL), 1h47'57?222

2. Javiera Mansilla Muñoz (CHI), 1h47'57?222

3. Florencia Carmela Revetria Agazzi (URU), 1h47'57?222

4. Catharine Ehrmann Vieira (BRA), 1h47'57?222

Contrarrelógio Individual Elite Masculino - 3 voltas - 35,4 km

1. Walter Alejandro Vargas Alzate (COL), 42'44?880

2. Franklin Archibold Castillo (PAN), 43'59?472

3. Orluis Alberto Aular Sanabria (VEN), 44'14?022

7. Diego de Jesus Mendes (BRA), 45'50?980

11. Joao Pedro Rossi (BRA), 46'41?725