Abel fala em jogo "perigoso" e valoriza classificação do Palmeiras na Copa do Brasil: "Objetivo cumprido"

O Palmeiras suou para confirmar a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Para o técnico Abel Ferreira, a equipe cumpriu seu objetivo de classificação em um "jogo perigoso" contra o Botafogo-SP. A partida aconteceu no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).

"Não foi um jogo difícil, mas foi perigoso. O futebol é mesmo assim, há jogos diferentes. Estamos falando de uma equipe bem organizada, trabalhada, esperou por um erro. Logo no primeiro lance tivemos oportunidade. Tivemos sempre o jogo controlado, aproveitamos algumas desorganizações na transição do adversário, lembro de situações com Endrick e Estêvão, no dois contra um, e podíamos ter definido melhor e fazer um gol que nos desse mais tranquilidade. As substituições foram feitas no sentido de ter o jogo controlado", analisou.

"O adversário foi arriscando muito bem, esperando pelo momento certo. Dar os parabéns ao treinador do nosso adversário. Tiveram oportunidade no finzinho. Nossa sorte que o cabeceio foi para fora. Acabamos tendo alguma facilidade no jogo também, acho que o Zé podia ter sido expulso. Acho que foi um jogo perigoso, mas com o objetivo cumprido, que foi passar à fase seguinte e meus jogadores estão de parabéns por isso", seguiu Abel.

A igualdade no placar foi suficiente para o Verdão, que tinha a vantagem. No jogo de ida, o Palmeiras venceu o adversário por 2 a 1, no Allianz Parque, com gols de Rony e Estêvão. Nessa ocasião, o Alviverde empatava até os 52 minutos do segundo tempo, quando a joia palmeirense estufou a rede adversária para dar o número final à partida.

O Palmeiras terá um tempo ainda antes de voltar a pensar na Copa do Brasil. A próxima fase será disputada entre os dias 31 julho e 7 de agosto. O adversário da equipe nas oitavas de final será definido em sorteio com data e horário a serem definidos pela CBF.

A equipe volta a campo na próxima quinta-feira, quando enfrenta o San Lorenzo, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.