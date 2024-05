Abel desconversa sobre ação na Fifa e promete cumprir contrato com o Palmeiras: "Estou onde quero estar"

O técnico Abel Ferreira evitou entrar em detalhes sobre o caso em que foi acionado na Fifa pelo Al Sadd, que alega que o treinador descumpriu um pré-contrato ao renovar seu vínculo com o Palmeiras e seguir no clube em 2024. O português, ainda, falou de cumprir seu contrato com a equipe até 2025. A declaração foi dada após a classificação palmeirense às oitavas de final da Copa do Brasil.

"Esperei até o dia de hoje porque gosto de falar olhos nos olhos, como sempre fiz. Gostaria de dizer o seguinte: a minha carreira como treinador é um livro aberto. Começou em 2012. É um livro que tem capítulos de glórias, alguns de tristeza e de frustração e tem seguramente duas ou três páginas que rasgaria, mas acho que um livro é genuíno quando todos ingrediente estão lá dentro. Sou dono de minha alma e capitão do meu destino. Quis o capitão do meu destino que eu chegasse ao Palmeiras em 2020, e de 2020 até o dia de hoje quero dizer bem alto aos que não ouviram, que não vou alterar uma vírgula do que disse há seis ou sete meses atrás. Estou no Palmeiras e sou treinador do Palmeiras. É bom, um orgulho e como disse, o capitão do meu destino me trouxe ao chiqueiro e ao Palmeiras. Ganhamos, já ganhamos este ano e se deus quiser vamos continuar ganhando com o trabalho de todos no CT", disse o treinador.

"Estou onde quero estar, onde querem que eu esteja. Gostaria de dizer muito mais do que disse aqui. Gostaria de dizer, sinceramente, porque muita coisa foi dita nos últimos três ou quatro meses do ano passado. Muita gente fez afirmações e sempre disse o mesmo e volto a dizer: sou o treinador do Palmeiras e estou aqui com muito orgulho. não vou mais falar sobre esse assunto. Hoje, continuo aqui e, se tudo correr normalmente, até 2025, que é o contrato que tenho. Sobre esse assunto, eu não falo mais. Essa é a única verdade e certeza. Muito obrigado aos torcedores, de coração, pelo apoio e pelo carinho. Só isso que queria dizer", seguiu.

O Al Sadd acionou Abel Ferreira, na Fifa, alegando o descumprimento de um pré-contrato que o treinador teria assinado em novembro de 2023. Com essa assinatura, o treinador teria se comprometido a assumir o Al Sadd em 27 de dezembro, pouco após o fim da temporada no Brasil.

Em janeiro, porém, a presidente Leila Pereira anunciou a renovação com o treinador até o fim de 2025. O contrato anterior era válido até 2024. Após o julgamento do caso, as partes ainda poderão recorrer à Corte Arbitral do Esporte (CAS). O Palmeiras já estava ciente do caso desde janeiro e já vem tomando todas as medidas jurídicas cabíveis.

O Verdão volta a campo na próxima quinta-feira, quando enfrenta o San Lorenzo, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. A equipe busca confirmar a primeira colocação geral desta etapa da competição.