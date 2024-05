São Paulo x Águia de Marabá: veja informações e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil

Nessa quinta-feira, o São Paulo entra em campo pelo jogo de volta da terceira da Copa do Brasil, contra o Águia de Marabá. A bola vai rolar às 21h30 (de Brasília), no Morumbis.

No primeiro confronto, o Tricolor, com o time reserva, ganhou por 3 a 1, no Mangueirão. Juan (2x) e Luiz Gustavo marcaram para o time de Zubeldía, ao passo que Wender fez o da equipe paraense.

Pelo resultado, a tendência era o São Paulo poupar alguns atletas. O adiamento das sétima e oitava rodadas do Brasileirão pelas enchentes no Rio Grande do Sul, porém, mudaram o planejamento do time.

Caso escolha não utilizar os titulares, eles voltarão a campo contra o Talleres, no dia 29 de maio, pela última rodada da Libertadores, no Morumbis. Se isso acontecesse, o time com a força máxima ficaria duas semanas sem uma partida oficial.

O São Paulo, portanto, deve ir com a escalação considerada ideal. Zubeldía, contudo, deve seguir sem contar com Rafinha (fratura na fíbula esquerda), Pablo Maia (cirurgia para reinserção do tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda), Wellington Rato (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo) e Calleri (lesão na panturrilha direita).

Em busca de fazer história, o Águia de Marabá terá que encerrar a sequência de mais de dois meses sem vencer. O último triunfo da equipe paraense aconteceu em 17 de março, quando bateu o Caeté, pelas quartas de final do Parazão, por 2 a 0. No período, o time disputou sete jogos, somando três empates e quatro derrotas.

No caso de empate no placar agregado, a vaga para as oitavas de finais será definida nos pênaltis. Para avançar diretamente, o São Paulo pode até perder por um gol de diferença, ao passo que os visitantes precisam triunfar por três ou mais tentos de diferença.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO X ÁGUIA DE MARABÁ

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)



Data: 23 de maio, quinta-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Marcelo Lima Henrique (CE)



Auxiliares: Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa-CE) e Fernanda Kruger (Fifa-MT)



VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

São Paulo: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Bobadilla e Alisson; Michel Araújo, André Silva, Ferreirinha e Luciano.



Técnico: Luis Zubeldía

Águia de Marabá: Alex Lopes; Daelson, David Cruz, Diego Augusto e Wender; Junior Dindê, Patrick, Lima e Alan Maia; Rodrigão e Braga



Técnico: Glauber Ramos