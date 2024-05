Rafael Paiva analisa trabalho no Vasco e revela ajuda de Álvaro Pacheco

O treinador interino Rafael Paiva encerrou seu trabalho no Vasco de maneira positiva. Na última terça-feira, a equipe bateu o Fortaleza nos pênaltis e garantiu a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. Após o confronto em São Januário, o comandante analisou sua rápida passagem no profissional do cruzmaltino.

"A gente pegou um momento difícil. Nossa primeira ideia foi tentar resgatar a confiança dos jogadores. Falamos muito de equilíbrio, estar bem postados defensivamente e acho que conseguimos atingir este objetivo. A gente conseguiu dar mais confiança para os atletas. É um grupo calejado, com muitos atletas experientes, mas precisavam de confiança", explicou durante entrevista coletiva.

A passagem de Rafael Paiva na equipe profissional do Vasco durou quatro jogos. Foram dois empates, uma derrota e uma vitória.

Agora, quem assumirá o comando definitivo do Vasco será o português Álvaro Pacheco, que estava no Vitória de Guimarães e foi anunciado como treinador dos cariocas na última terça-feira. Rafael Paiva revelou que o novo técnico já ajudou a equipe da forma que foi possível.

"Sobre o Álvaro, a gente já estava conversando com ele, mesmo de longe. O tempo todo ele estava nos passando confiança também. É um cara de uma energia enorme. Desde quando ele chegou, nos colocou pra cima o tempo todo. Nos ajudou no que era possível e esteve presente na concentração, no vestiário... Conseguimos fazer essa transição boa pra ele. E ele já tá bem a par de todas as situações aí", contou.

Após o jogo, Pacheco deu um abraço em Rafael Paiva, e o interino revelou os bastidores do momento.

"Ele me agradeceu muito. O Pacheco é muito apaixonado também e acho que sentiu toda essa vibração, essa emoção, o que é o Vasco. Então acho que foi um baita cartão de visita pra ele num jogo desse nível, nessa fase. E agradeceu. Agora estamos passando o bastão pra ele. Tenho certeza que ele vai fazer um grande trabalho", disse.

A estreia de Álvaro Pacheco no Vasco deve ocorrer justamente em um clássico contra o Flamengo. A partida está marcada apenas para o outro domingo, dia 2 de junho, às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.