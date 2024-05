Os bastidores que fizeram Abel desistir do Al Sadd para ficar no Palmeiras

Danilo Lavieri, colunista do UOL, revelou durante a Live do Palmeiras — toda terça-feira, às 17h, no Youtube do UOL Esporte — os bastidores que fizeram Abel Ferreira desistir de assumir o Al Sadd para seguir no Palmeiras. Flavio Latif, setorista do Alviverde, e o jornalista Paulo Massini também participaram do papo.

O que aconteceu

Palmeiras não sabia que Abel Ferreira tinha assinado carta de intenção para assumir o Al Sadd. No dia 8 de dezembro, o Palmeiras fez uma publicação nas redes sociais anunciando o "fico" de Abel, mas a diretoria alviverde não fazia ideia de que o técnico português tinha assinado um documento com o clube qatari.

Além disso, Al Sadd e Abel Ferreira já tinham um pré-acerto de como seria feito o pagamento da multa rescisória do treinador ao Palmeiras. Em março de 2022, o Alviverde renovou o vínculo com o técnico português até o final de 2024 e ele só deixaria o clube antecipadamente com pagamento de multa.

Palmeiras ficou sabendo do caso envolvendo Abel Ferreira entre os dias 8 de dezembro e 16 de janeiro. No dia 16, Leila Pereira anunciou a renovação de contrato de Abel até o fim de 2025.

Renovação com o Palmeiras teve pressão da família. A esposa e as filhas de Abel não queriam a mudança para o Qatar e pressionaram Abel a ficar no Palmeiras.

A expectativa é que Abel Ferreira fale sobre o episódio após a partida contra o Botafogo-SP nesta quinta-feira (23). O Alviverde faz o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil contra o Botafogo-SP, às 19h (de Brasília), no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

Veja o que Lavieri disse

Dia 8 de dezembro, o Palmeiras anunciou: Abel Ferreira fica. Quando o Palmeiras fez o anúncio, o Palmeiras não sabia da assinatura do Abel com a carta de intenção de assumir o Al Sadd. Fato é que o Abel assinou um documento indicando para o Al Sadd que treinaria o clube, inclusive já tinha um pré-acerto de como seria feito o pagamento da multa ao Palmeiras. O Abel já sabia disso antes.

O Palmeiras só foi saber entre o dia 8 de dezembro e 16 de janeiro, o Palmeiras soube neste período. Eu continuo achando que o Abel não foi justo com a diretoria do Palmeiras ao assinar esse contrato antes.

O Palmeiras soube da assinatura, conversou com ele, a família fez uma pressão danada para ele desistir do Qatar. O Palmeiras conversou com ele e ficou tudo acertado que eles ficariam. O Palmeiras sabia desde janeiro dessa carta assinada e que viria confusão.

Na quinta ele vai falar sobre o tema, provavelmente de forma muito sucinta. Deve usar essa carta do 'não posso falar porque está correndo na justiça'. E não duvido que ele vai usar a carta 'todos somos um não funciona mais porque essa notícia vazou e não era para ter vazado'.

