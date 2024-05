Na volta de Bernardinho, Brasil perde para Cuba em estreia na Liga das Nações masculina de vôlei

Nesta terça-feira, no Maracanãzinho, a Seleção Brasileira masculina de vôlei perdeu para Cuba por 3 sets a 1, na estreia da Liga das Nações. As parciais foram 25/23, 27/29, 25/21 e 25/21. A partida também marcou a reestreia de Ricardinho à frente do Brasil.

A Seleção já está classificada para Paris 2024 e a Liga das Nações é a última competição antes dos Jogos Olímpicos e, nesta quinta-feira, o time já volta para as quadras, quando encara a Argentina pela segunda rodada. A partida também será no Maracanãzinho e às 21h (de Brasília). Já os cubanos, no mesmo dia às 14h, encaram os alemães.

O Brasil aparece, diante da derrota, na sexta colocação, com nenhum ponto. Cuba, por sua vez, com três unidades fica na terceira posição.

Brasil ?? é superado por Cuba ??na estreia na Liga das Nações. Próximo adversário é a Argentina??! #VNLnoRio pic.twitter.com/N1UMIWgsMh ? Vôlei Brasil (@volei) May 22, 2024

Com 19 pontos feitos, sendo 17 de ataques e dois de bloqueios, Leal foi o principal jogador da Seleção Brasileira, que esteve pouco inspirada no duelo.

A equipe comandada por Bernardinho saiu atrás no primeiro set pela diferença mínima (25/23), mas conseguiu empatar na sequência (29/27). Todavia, os cubanos conseguiram se impor e venceram os dois últimos sets pelo mesmo placar de parcial, 25/21.