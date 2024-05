Inter de Milão tem novo dono após calote bilionário de grupo chinês

A empresa norte-americana Oaktree Capital Management assumiu o comando da Inter de Milão. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (22) em comunicado oficial.

O que aconteceu

O Grupo Suning foi o dono da Inter de Milão pelos últimos oito anos. A empresa chinesa de Zhang Jindong completou a compra do clube em 2016.

Presidida pelo herdeiro Steven Zhang, a Inter ganhou sete títulos, incluindo o atual Campeonato Italiano. Os Nerazzurri também chegaram na final de uma Liga dos Campeões e uma Liga Europa.

Apesar das conquistas no campo, a empresa enfrentou problemas financeiros potencializados pela pandemia da Covid-19. Sem renda de público, o Grupo Suning fez um empréstimo com a investidora Oaktree.

Os chineses receberam 275 milhões de euros (R$ 1,5 bilhão) da empresa norte-americana em 2021. A Inter divulgou prejuízos que chegaram a mais de 245 milhões de euros (cerca de R$ 1,4 bilhão) naquele ano.

A dívida do Suning com os americanos atingiu os 395 milhões de euros (R$ 2,2 bilhões) e deveria ser paga até a última terça (21). O valor não foi recebido pela Oaktree.

O calote fez com que a Oaktree assumisse o comando da Inter de Milão. A investidora declarou que está empenhada no sucesso a longo prazo do clube italiano.