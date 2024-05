Ingrid Oliveira e Isaac Souza serão os representantes do Brasil nos saltos ornamentais em Paris 2024

A Confederação Brasileira de Saltos Ornamentais oficializou, nesta quarta-feira, a convocação de Ingrid Oliveira e Isaac Souza para os Jogos Olímpicos Paris 2024. A dupla havia conquistado as vagas para o país no Mundial de Esportes Aquáticos de Fukuoka (Japão), em julho de 2023.

Na ocasião, os saltadores avançaram à final da plataforma 10m e garantiram as cotas destinadas às nações que terminassem as provas individuais nas 12 primeiras colocações.

"Ingrid e Isaac garantiram o Brasil nos Jogos logo na primeira seletiva olímpica, fizeram um ciclo com resultados consistentes e nada mais justo que sejam os nossos representantes em Paris. Eles estão preparados para alcançarem grandes resultados", afirma o diretor-executivo da Saltos Brasil, Hugo Parisi.

Em Paris, os saltadores serão acompanhados pelo treinador Alexander Ferrer, que será ainda o Chefe de Equipe da modalidade. O trio esteve recentemente na cidade-sede dos Jogos para o evento-teste dos saltos ornamentais e pôde conhecer a estrutura do Centro Aquático Olímpico, em Saint-Denis, a menos de 3km da Vila Olímpica.

"Estar classificado para Paris 2024 é uma alegria imensa, ao mesmo tempo que ficamos um pouco ansiosos por saber que os Jogos estão se aproximando. O Centro Aquático está muito bonito e tem uma ótima estrutura, de altíssimo nível", conta Isaac, que é treinado por Ferrer desde seu início na modalidade, há 13 anos.

"Quando comecei nos saltos, nunca imaginei que poderia disputar três edições de Jogos Olímpicos. Tenho certeza que Paris 2024 será muito especial, com a volta do público às arenas, transmitindo aquela energia que todo atleta precisa", diz Ingrid, que se tornará a segunda saltadora brasileira com mais participações olímpicas, atrás somente de Juliana Veloso (cinco).

Neste momento, a dupla se prepara para os Jogos no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro. Mas os saltadores já têm viagem marcada para a Polônia, entre os dias 15 e 30 de junho, quando realizam o segundo training camp da temporada (o primeiro foi em Toronto, no mês de abril).

A estreia de Ingrid Oliveira em Paris 2024 está marcada para o dia 5 de agosto, quando ocorrem as eliminatórias da plataforma 10m. Isaac Souza, por sua vez, abre sua participação em 9 de agosto, na versão masculina da prova.