Grêmio anuncia a contratação de Jemerson, zagueiro ex-Atlético-MG

O Grêmio anunciou nesta quarta-feira (22) a contratação do zagueiro Jemerson, que pertencia ao Atlético-MG. Na nota emitida pelo clube gaúcho, foi informado que o jogador passará por exames médicos e, na sequência, assinará contrato até o final de 2026.

Jemerson será integrado ao elenco do Grêmio a partir do dia 10 de junho. Ele poderá fazer sua estreia na equipe apenas quando abrir a janela de transferências.

Novo zagueiro do Tricolor! ?? Baiano, Jemerson tem passagens pelo futebol mineiro, paulista e francês. Ele chega ao Tricolor e, após a realização dos exames médicos, assinará o contrato até o final de 2026. Bem-vindo! pic.twitter.com/FzHsBsR1kF ? Grêmio FBPA (@Gremio) May 22, 2024

Criado nas categorias de base do próprio Atlético-MG, Jemerson iniciou sua jornada profissional em 2013. Depois, ele se transferiu ao Monaco, da França, e ainda passou por Corinthians e Metz, também da França, antes de acertar seu retorno ao Galo, em 2022. Ele conta com uma convocação para defender a Seleção Brasileira.

Apesar de ser contestado pela torcida do Galo, Jemerson foi titular em grande parte desta temporada. No Grêmio, ele enfrentará a concorrência de Geromel, Kanemmann, Gustavo Martins, Natã e Rodrigo Ely.

Devido às enchentes no Rio Grande do Sul, o elenco do Grêmio está em São Paulo desde a última semana. O clube está utilizando o CT do Corinthians para se preparar para as partidas na fase de grupos da Copa Libertadores.