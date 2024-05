Gaviões da Fiel cobra explicação de presidente do Corinthians após denúncia

A diretoria da Gaviões da Fiel foi ao Parque São Jorge para cobrar explicações do presidente Augusto Melo sobre a denúncia envolvendo a Vai de Bet, patrocinadora máster do Corinthians.

O que aconteceu

Os diretores da maior torcida organizada do Corinthians querem entender a denúncia publicada pelo UOL sobre a intermediação do contrato da Vai de Bet. A Gaviões entende que a atual gestão está manchando o nome do clube.

A Vai de Bet também está incomodada com as notícias recentes e estuda rescindir o contrato, válido até dezembro de 2026. O acordo é de R$ 370 milhões.

Outro assunto da reunião com a Gaviões é a audiência pública que visa mudanças no estatuto social do Corinthians. O objetivo é contar com a ajuda de Augusto Melo para que todos os associados tenham direito a voto.

O contrato da Vai de Bet está sendo investigado pelo Conselho Deliberativo. O pagamento de comissão de R$ 25,2 milhões à empresa Rede Social Media Design é o objeto da desconfiança. A firma pertence a Alex Fernando André, conhecido como Alex Cassundé, que trabalhou na campanha do presidente Augusto Melo.

A Rede Social Media Design repassou pouco mais de R$ 1 milhão para uma empresa "laranja": a Neoway Soluções Integradas em Serviços Ltda. A Neoway está em nome de Edna Oliveira dos Santos, uma mulher que mora numa casa simples em Peruibe, lítoral de São Paulo. Ela teria sido surpreendida com esse contrato.

Em nota oficial, o Corinthians disse que a negociação foi legal e que não se responsabiliza sobre eventuais repasses a terceiros.