Fla: Gabigol vê cenário oposto em 22 dias e vive expectativa por recepção

Do UOL, no Rio de Janeiro

Gabigol terá o primeiro encontro com a torcida do Flamengo depois da polêmica com a camisa do Corinthians. Nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), diante do Amazonas, pela Copa do Brasil, ele deve ter o gosto inicial de como funcionará a relação com os rubro-negros a partir de agora.

O que aconteceu

Em contato com torcedores de Manaus o relato é que há um clima dividido. Há a expectativa de muitas vaias, especialmente de organizadas, mas tem rubro-negros que não devem criticar Gabigol. Como é visitante, o Fla tem direito a menos ingressos.

Na chegada ao hotel o jogador foi festejado. Ele saiu do ônibus e foi até os torcedores que aguardavam para assinar algumas camisas e acenar. No fim, entrou no hotel com um sorriso tímido no rosto.

Há 22 dias, o atacante era recebido com aplausos dentro do Ninho do Urubu ao retornar da suspensão. Agora, parece ter perdido o maior aliado dentro do clube: o torcedor. Se o clima no CT foi de incredulidade, na arquibancada ele é de decepção.

Diante do Amazonas no primeiro jogo da terceira fase, ele novamente sentiu o povo tomar seu lado. Foi naquela partida, no Maracanã, que o atacante voltou a jogar após a suspensão por tentativa de fraude ao exame antidoping.

"O Gabigol voltou", entoaram as arquibancadas que ao mesmo tempo vaiavam o time pela atuação ruim. Na relação que teve tantos altos, a torcida mostrou que estaria ao lado do jogador na fase de maior baixa.

Manaus foi palco do primeiro jogo da temporada e recebeu o ex-camisa 10 com festa. Gabigol chegou a agradecer no X, antigo Twitter, o carinho e foi um dos poucos atletas a tirar fotos, conversar com torcedores e dar autógrafos.

Lá, viu a força da torcida do Fla a favor dele. Depois de um 2023 complicado, foi apoiado de todas as formas pelos rubro-negros no retorno à temporada. Ouviu o estádio pedir a entrada dele em campo.

Muitos prometem receber o agora camisa 99 com protestos. Ele já foi criticado no único jogo do Fla nesse período, do basquete. Por mais que o público de fora do Rio costume ser mais carinhoso, a expectativa é que haja xingamentos.