Entenda por que São Paulo deve ter força máxima na Copa do Brasil, apesar de classificação encaminhada

O São Paulo entra em campo nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Águia de Marabá, no Morumbis, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. A partida é o último teste para o técnico Luis Zubeldía antes de duas verdadeiras "pedreiras".

A tendência era o São Paulo ir a campo nesta quinta-feira com uma formação completamente alternativa, já que no jogo de ida venceu o Águia de Marabá por 3 a 1 e encaminhou a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. Porém, com duas rodadas do Campeonato Brasileiro adiadas por causa das enchentes no Rio Grande do Sul, Luis Zubeldía deve mudar os planos iniciais.

Se poupar os principais nomes contra o Águia de Marabá, o treinador do São Paulo deixará seus titulares praticamente duas semanas sem uma partida oficial. Desta forma, o time com força máxima voltaria a entrar em campo somente no dia 29 de maio, contra o Talleres, precisando de uma vitória para terminar a fase de grupos da Libertadores na liderança do Grupo B.

Justamente por se tratar de uma partida com caráter de decisão, Luis Zubeldía deve dar rodagem aos seus principais atletas contra o Águia de Marabá para que eles não percam ritmo de jogo, até porque não é apenas o duelo com o Talleres que está no radar do São Paulo.

Após a partida contra o time argentino na próxima semana, o Tricolor visitará o Corinthians, na Neo Química Arena, no dia 2 de junho, domingo, quando volta a atuar pelo Campeonato Brasileiro. Um clássico que certamente poderá abalar ou dar ainda mais moral para Luis Zubeldía e sua comissão técnica.

É verdade que o São Paulo já quebrou o incômodo tabu em Itaquera no início deste ano, vencendo o Corinthians por 2 a 1, ainda sob o comando de Thiago Carpini. Porém, a torcida do São Paulo almeja mais uma vitória na Neo Química Arena, é claro, até para se certificar que a mística presente nos Majestosos disputados na Zona Leste não existe mais.

Com o adiamento de duas rodadas do Campeonato Brasileiro, o São Paulo deixou de enfrentar o Cruzeiro, na última segunda-feira, e também não vai encarar o Internacional, na próxima segunda.