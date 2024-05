Corinthians x Goiás: veja informações e onde assistir à partida pelo Brasileirão sub-20

Em busca da reabilitação, o Corinthians enfrenta o Goiás nesta quarta-feira, pela oitava rodada do Brasileiro sub-20. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), no Parque São Jorge.

O Timão vem de uma dura derrota para o Cuiabá em casa, por 4 a 0. Com isso, a equipe desceu para a antepenúltima posição da tabela, com apenas quatro pontos em seis partidas - um triunfo, um empate e quatro reveses.

As Crias do Terrão, porém, têm um jogo a menos. O Corinthians não entrou em campo pela sétima rodada rodada da competição, já que duelo contra o Grêmio acabou sendo adiado em virtude da tragédia no Rio Grande do Sul.

Amanhã também é dia de torcer pelos #FilhosDoTerrão! ??? No Parque São Jorge, o Sub-20 enfrenta o Goiás, pela 8ª rodada do Brasileirão! ? Transmissão exclusiva no Universo SCCP! #CorinthiansNaBase#VaiCorinthians pic.twitter.com/CF78Teuxhx ? Corinthians (@Corinthians) May 21, 2024

Do outro lado, o Goiás está há quatro rodada sem vencer, mas aparece à frente do Timão na tabela. A equipe está em décimo lugar, com nove pontos conquistados. O Esmeraldino também teve uma partida adiada na competição.

Os oito melhores colocados na primeira fase garantem classificação às quartas de final do Brasileirão sub-20. O clube do Parque São Jorge ainda busca seu primeiro título no torneio de base.

Onde assistir a Corinthians x Goiás?

A partida será transmitida ao vivo pela Corinthians TV, canal oficial do Timão no YouTube.