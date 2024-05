Cobrança no limite: o que Zubeldía quer mudar com mais treinos no São Paulo

O técnico Luis Zubeldía vai pular de dez treinos comandados no primeiro mês para quase isso somente nas próximas duas semanas no São Paulo. E ele quer aproveitar o tempo para melhorar alguns pontos.

O que aconteceu

Zubeldía vai focar as atividades no último passe e em bolas paradas. O treinador argentino identifica esse como o principal problema do time até aqui.

Invicto no Tricolor, Zubeldía avalia que a equipe já entendeu muitos comportamentos com e sem bola. O argentino está satisfeito com a rápida compreensão dos princípios de jogo e com a circulação da bola pelo campo.

O primeiro treino que Zubeldía comandou com o grupo todo foi em 24 de abril e a projeção era de somente dez atividades assim no primeiro mês. A paralisação do Brasileirão, porém, aumentou a expectativa e o São Paulo deve ter sete treinos completos entre a última terça-feira (21) e a possível volta do torneio nacional no dia 2 de junho.

Com respeito a ter mais treinamentos, é melhor. Porque descansamos um pouco os jogadores que têm muitos minutos. E, com treinamento, podemos equiparar o grupo, que todos tenham um nível alto, o melhor possível. Não sei quantos treinamentos vamos ter, não fiz a conta. Vamos tratar de trabalhar e jogar a partida da melhor maneira. Jogar a Copa do Brasil, ganhar e depois jogar contra o Talleres.

Intensidade é marca de Zubeldía

Os trabalhos de Zubeldía no CT da Barra Funda são marcados pela intensidade. Não se trata apenas dos treinos realizados, mas da postura do argentino com os óculos escuros característicos no gramado.

Na última segunda-feira (20), por exemplo, fez um trabalho físico, depois realizou as atividades técnicas de posse de bola e ainda fez um trabalho de corrida após a atividade. Os relatos de pessoas de dentro do CT da Barra Funda dão conta de que a intensidade de Zubeldía no treino é a mesma da que é vista pelo torcedor na beira do gramado durante os jogos.

E não é só nos treinamentos que Zubeldía é intenso: até no aquecimento pré-jogo no gramado ele participa. Tanto fora quanto dentro de casa, o argentino sobe ao gramado com o time, bate palmas e incentiva cada corrida e finalização em campo.

Sempre (vou ao gramado no aquecimento), há muitos anos, gosto de olhar, observar, ver como está com o campo de jogo, vou tendo a sensação do jogo. Faço sempre isso, eu gosto.

Canal do São Paulo

