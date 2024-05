'City ganha acusado de irregularidade financeira pelo 2º ano', diz Mattos

No Cartão Vermelho, o colunista Rodrigo Mattos destacou que é o segundo ano seguido que o Manchester City é campeão inglês sob acusações de irregularidades financeiras na Premiere League. Segundo, a liga inglesa já deveria ter julgado a questão.

É bom a gente lembrar que o City está ganhando seu segundo título sob mais de 110 acusações da Premier League de irregularidades financeiras, que significa que ele estava gastando mais do que ele deveria porque os pagamentos eram feitos por fora. Até hoje essa investigação não teve um julgamento e uma conclusão. O trabalho do Guardiola é brilhante, dos jogadores é brilhante, mas o clube está sob uma discussão de se as suas práticas para construção desse elenco são legítimas ou não. E está aí ganhando títulos. Acho que a Premier League já deveria ter resolvido isso, ainda mais sendo a Premier League a liga que é. Ele vai ganhando e empilhando títulos em campo absolutamente legítimos, mas com essa questão fora de campo. Rodrigo Mattos

