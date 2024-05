Após desencantar, Weslley Patati pode ganhar sequência no Santos

O atacante Weslley Patati marcou seu primeiro gol como profissional neste domingo, na goleada do Santos sobre o Brusque, por 4 a 0, pela Série B. Após o tento marcado, o jogador pode ganhar mais chances na equipe titular do Peixe.

Atacante de origem, Patati atuou pelo lado direito do campo, função que vinha sendo exercida por Otero nos últimos jogos do Santos. No entanto, com a lesão de Guilherme, o venezuelano jogou pela esquerda contra o Brusque. Weslley foi o escolhido pelo técnico Fábio Carille para substituir o camisa 11 do Santos.

Além do gol marcado, Weslley Patati foi bem em outros quesitos. Segundo o Sofascore, o atacante contribuiu com dois passes decisivos, além de duas finalizações no gol e 84% de acerto nos passes. Ele comemorou o primeiro tento pelo Santos e falou sobre a titularidade.

Vai pra cima deles, Weslley! ? pic.twitter.com/yTOapXbuEy ? Santos FC (@SantosFC) May 20, 2024

"Quero continuar marcando gols, continuar evoluindo. Assumir essa posição de titular, que é muito importante. Continuar realizando meu sonho. Se Deus quiser fazer uma boa Série B e voltar para a elite do futebol brasileiro", disse o atacante, em entrevista à TV Globo.

Com os bons números, Carille pode dar mais oportunidades a Weslley nos próximos jogos do Santos, principalmente durante a ausência de Guilherme. Nesta temporada, o atacante esteve em campo em dez oportunidades, sendo a última contra o Brusque a única como titular.

O Santos de Weslley Patati volta a campo na próxima sexta-feira, contra o América-MG, na Arena Independência, pela sétima rodada da Série B. A bola a partir das 21h30 (de Brasília).