Após classificação, Léo Jardim celebra pênalti defendido e destaca "mentalidade espetacular" do Vasco

Na última terça-feira, o Vasco conquistou sua classificação às oitavas de final na Copa do Brasil ao vencer, nos pênaltis, o Fortaleza por 5 a 4, após empate em 3 a 3 em São Januário. Um dos heróis da classificação, o goleiro Léo Jardim defendeu a última cobrança. Em entrevista à VascoTV, o atleta celebrou a vaga e destacou a mentalidade do grupo Vascaíno.

"Fico muito feliz em poder ajudar a equipe a conquistar mais um objetivo, conquistar a classificação. Como eu falei nas entrevistas a final do jogo, acho importante ressaltar os batedores também, que bateram muito bem. A gente trabalhou bastante isso durante a semana. E ressaltar o grupo todo, mentalidade espetacular, equipe demonstrou mais uma vez ter um mental muito forte, resiliente. Então, é só dar os parabéns para todo mundo, agradecer a Deus e comemorar essa classificação", começou Léo Jardim, goleiro do time carioca.

Agora, o Vasco da Gama aguarda sorteio promovido pela CBF para conhecer o seu adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Léo Jardim ?????? ?? ?? A defesa de pênalti decisiva analisada pelo próprio paredão!#VascoDaGama pic.twitter.com/zd2gyIgnJV ? Vasco da Gama (@VascodaGama) May 22, 2024

O goleiro aproveitou para elogiar o trabalho dos preparadores de goleiros e do departamento de análise do time de São Januário.

"Então, a gente, junto com os preparadores de goleiros e departamento de análise tentam estudar e passar para a gente o mais preciso possível, os cantos, os batedores, as características de casa um, e a gente estuda bastante isso. Mas, é claro que tem o feeling do jogo e os jogadores também acabam, pela circunstância, escolhendo um lado que as vezes eles não batem. Então, acho que o importante é isso: o trabalho em conjunto. Importante ressaltar o trabalho que a gente faz", completou.