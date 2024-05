Fluminense x Cerro Porteño vai passar na Globo? Saiba onde assistir ao vivo

Do UOL, em São Paulo

O Fluminense recebe o Cerro Porteño hoje (16), no Maracanã, às 19h (de Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

ESPN (TV fechada) e Star+ (streaming) vão transmitir a partida ao vivo.

Atual campeão, o Fluminense ainda não perdeu no torneio e lidera o Grupo A, com oito pontos. Em caso de vitória, o Tricolor avança às oitavas de final na liderança da chave.

O Cerro Porteño é o vice-líder, com cinco pontos, e busca a vitória para ficar com uma situação mais tranquila no grupo.

Fluminense x Cerro Porteño -- Copa Libertadores

Data e hora: 16 de maio, às 19h (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão: ESPN (TV fechada) e Star+ (streaming)