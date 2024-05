Transmissão ao vivo de Boca Juniors x Fortaleza: onde assistir com imagens

Do UOL, em São Paulo

O Fortaleza visita o Boca Juniors hoje (15), às 21h (de Brasília), na Bombonera, em Buenos Aires, na Argentina.

A partida válida pela Copa Sul-Americana terá transmissão ao vivo da ESPN 4 (TV fechada) e Star+ (streaming).

No primeiro confronto entre as equipes do Grupo D, o Fortaleza goleou por 4 a 2, na Arena Castelão, pela terceira rodada.

O Fortaleza é o líder, com nove pontos, três vitórias e uma derrota. O Leão do Pici tem o segundo melhor ataque da competição, com 12 gols.

O Boca Juniors é o segundo colocado, com sete pontos, e busca a vitória para assumir a liderança.

Boca Juniors x Fortaleza -- Copa Sul-Americana

Data e Hora: 15 de maio, às 21h (de Brasília)

Local: Bombonera, Buenos Aires (ARG)

Transmissão: ESPN 4 (TV fechada) e Star+ (streaming)