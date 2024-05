Transmissão ao vivo de Flamengo x Bolívar: onde assistir com imagens

Flamengo e Bolívar duelam hoje (15), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores.

A transmissão ao vivo da partida será na TV Globo (TV aberta exceto SP, RS, PR e a cidade de Caruaru) e Paramount+ (streaming).

Com quatro pontos, o Flamengo precisa vencer para voltar à zona de classificação para as oitavas de final. A equipe vem de vitória diante do Corinthians no fim de semana.

O Maracanã é um trunfo para o Rubro-Negro na Libertadores, onde soma uma invencibilidade de 25 jogos.

Flamengo x Bolívar -- Copa Libertadores

Data e horário: 15 de maio, às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão: TV Globo (TV aberta exceto SP, RS, PR e a cidade de Caruaru) e Paramount+ (streaming)