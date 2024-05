Flamengo x Bolívar vai passar na Globo? Saiba onde assistir ao vivo

Do UOL, em São Paulo

Flamengo e Bolívar (BOL) fazem um jogo decisivo hoje (15), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores.

A transmissão ao vivo do jogo será pela TV Globo (TV aberta exceto SP, RS, PR e a cidade de Caruaru) e Paramount+ (streaming).

O Flamengo vem de uma derrota por 1 a 0 para o Palestino, no Chile, e soma apenas quatro pontos no Grupo E. Em caso de vitória, a equipe de Tite voltará à zona de classificação.

O Bolívar lidera o grupo com 10 pontos e se garante nas oitavas de final com uma vitória. Os bolivianos novamente contarão com os brasileiros Chico e Bruno Sávio.

Flamengo x Bolívar -- Copa Libertadores

Data e horário: 15 de maio, às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão: TV Globo (TV aberta exceto SP, RS, PR e a cidade de Caruaru) e Paramount+ (streaming)