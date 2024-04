Valdenice garante primeira vaga olímpica brasileira na Canoagem de Velocidade feminina

Nesta quarta-feira, Valdenice Conceição conquistou a prova do C1 200m no Pré-Olímpico das Américas. Assim, pela primeira vez na história, o Brasil terá um representante na Canoagem de Velocidade feminina nas Olimpíadas.

A atleta terminou no topo após terminar o percurso de 200 mestros em 47s739. Na segunda colocação, com 49s739, aparece a mexicana Manuela Sanchez, com a compatriota Nicol Guzman (49s933) fechando o pódio.

Em 2021, Valdenice não alcançou o índice olímpico e ficou de fora das Olimpíadas de Tóquio. A vaga inédita não foi o primeiro feito dela na canoagem.

O Time Brasil não para, não tem jeito!!! Valdenice Conceição venceu a prova do C1 200m no pré-olímpico das Américas e garantiu pela primeira vez na história uma representante na Canoagem de Velocidade feminina! ?? QUE MOMENTO!

Primeira mulher brasileira a ganhar uma medalha na modalidade nos Jogos Pan-Americanos, em 2015, com o bronze, além de um ouro da Copa do Mundo de Racice em 2017, estão entre as suas principais conquistas.

Valdenice de Conceição, por fim, se junta aos já classificados Jacky Godmann e Filipe Vieira Santana, que disputarão a canoagem C2 500m, e a Isaquias Queiroz, pelo C1 1.000m.