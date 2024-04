Técnico Ralf Rangnick confirma contato de Bayern de Munique

Nesta quarta-feira, Ralf Rangnick, atual técnico da Áustria, confirmou que foi procurado pelo Bayern de Munique. O clube bávaro segue na busca por um novo treinador, após anunciar que Thomas Tuchel deixaria o time ao fim das competições europeias.

"O Bayern de Munique entrou em contato comigo e eu informei a OFB (Federação Austríaca de Futebol). Temos uma relação de muita confiança. Minha atenção está voltada para a seleção austríaca. Estamos totalmente focados na Eurocopa. Estou muito confortável aqui. Agora, não há razão para pensar nisso de forma intensa e concreta", afirmou Rangnick em entrevista ao portal austríaco 90Minuten.

O técnico alemão de 65 anos também revelou a partir de qual momento poderia considerar comandar o Bayern.

"A partir do momento em que o Bayern me diz: queremos você. E então eu teria que me perguntar: é isso que eu quero?", disse.

Apesar do interesse dos bávaros, Ralf Rangnick segue preparação para a Eurocopa no comando da Áustria. O torneio será disputado entre junho e julho, na Alemanha.

Outros três nomes especulados no Bayern de Munique já confirmaram que irão permanecer em suas equipes. Xabi Alonso anunciou que continuará no Bayer Leverkusen na próxima temporada. Unai Emery renovou com o Aston Villa e Julian Nagelsmann também estendeu seu vínculo com a seleção alemã.

Ainda com Thomas Tuchel, o Bayern de Munique entra em campo neste sábado, às 10h30 (de Brasília), contra o Eintracht Frankfurt, na Allianz Arena, pelo Campeonato Alemão.