Senador promete exibir imagens secretas de Textor: 'Vídeo de edição do VAR'

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO), presidente da CPI das Apostas, prometeu que irá divulgar até a semana que vem as imagens que John Textor apresentou na reunião secreta.

O que aconteceu

Kajuru disse que o dono do Botafogo mostrou um vídeo com edição do VAR. O senador deu a declaração nesta quarta (24) em entrevista ao UOL News.

O presidente da CPI acrescentou que algumas das imagens exibidas por Textor são "preocupantes" e "indícios que podem virar provas". No entanto, ele ponderou que não deu credibilidade a 80% do conteúdo apresentado pelo norte-americano.

Kajuru estabeleceu a semana que vem como prazo para divulgar o material recebido. O senador ainda afirmou que quis dar voz de prisão a Textor após o dirigente do Botafogo ter cometido uma contradição no depoimento da última segunda (22).

Só que as imagens que ele mostrou para nós na reunião secreta, algumas são preocupantes, indícios que podem virar provas. Até semana que vem estarão nas mãos de vocês. Essas imagens você tem dúvida, tem uma edição do VAR. Por que o VAR fez uma edição de imagem de um impedimento que não aconteceu? Jorge Kajuru, ao UOL News

E ele trouxe imagens não só do VAR, porque contratou uma empresa que ficava atrás dos gols mostrando. Tem duas imagens, as do VAR e as dele. 80% do que ele nos trouxe, não vou dar nenhuma credibilidade, mas tem 20% que eu não vou ser irresponsável de não investigar, que colocam indícios.

O que mais Kajuru disse

Contradição e vontade de voz de prisão: "Coloquei uma contradição dele, primeiro acusou Palmeiras e São Paulo, cinco jogadores do São Paulo, e na outra disse que não estava acusando. Disse ele cometeu uma contradição, queria até dar voz de prisão a ele se ele mentisse ali. Ali ele se desviou, foi um sabonete".

Áudio de árbitro: "Evidente que não estou crendo em tudo que ele nos apresentou, mas tem fatos que não posso ignorar. Temos uma gravação que ele botou na minha mão do árbitro dizendo: 'Aos 16 minutos do primeiro tempo, em um agarra-agarra, inventei um pênalti porque prometi isso para quem me ofereceu propina, pois tiveram vários outros agarra-agarras com pênaltis claríssimos e eu não marquei porque combinei e cumpri minha parte. Apenas o outro lado que ainda não me pagou.' Como que eu parlamentar e presidente de uma CPI não vou levar isso a sério? Vou ignorar?"

Nota da edição > O áudio levado por Textor é atribuído a um ex-árbitro que atuou nas divisões de acesso do Carioca. Glauber do Amaral Cunha atuou até 2022 e apitou jogos da quarta e quinta divisões do Estadual do Rio de Janeiro.

Palmeiras campeão com méritos: "Não tenho também como canonizar o Textor. Ele veio nos apresentar imagens e falas muito mais em função do Palmeiras ter sido campeão brasileiro, que para mim foi por méritos e não por compra de arbitragem, não consigo acreditar e dificilmente alguém vai me convencer porque a presidente do Palmeiras é uma mulher seríssima. Outros senadores estão crendo nele totalmente, mas me inclua fora dessa".

Andamento da CPI

A CPI está no início dos trabalhos, e Textor foi o primeiro a ser ouvido. Os senadores aprovaram nesta quarta requerimentos para ouvir o árbitro Raphael Claus (Fifa-SP) e a árbitra de vídeo Daiane Muniz (Fifa-SP).

Os membros da CPI consideraram que o dono da SAF Botafogo levou "indícios" e não provas a respeito da manipulação de partidas, quando apresentou relatórios da empresa Good Game. A análise da companhia usa inteligência artificial e compara o padrão comportamental dos jogadores dentro de campo.

Um dos jogos que Textor afirma, sem ter elementos adicionais, que foram manipulados é a goleada do Palmeiras sobre o São Paulo, por 5 a 0. Textor também questiona a atuação da arbitragem, inclusive do VAR, em partidas do Brasileirão. Mas também não apontou provas de desvios dos árbitros.