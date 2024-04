Scarpa relata discussões com Hulk no vestiário: 'coisas do futebol'

Autor de dois gols na vitória do Atlético-MG sobre o Peñarol pela Copa Libertadores, Gustavo Scarpa falou sobre um atrito com o companheiro de time Hulk no vestiário do jogo da última terça-feira (23).

Coisas do futebol, atritos, discussões que fazem parte. E aí, ironicamente, no segundo tempo ele me deu mais uma assistência, e eu fui feliz no gol. Mas, de novo, o mais importante é sempre a vitória do grupo. Gustavo Scarpa, à Paramount+

Discussões, brigas, elas são normais desde que se mantenha o respeito. O importante é se dar bem dentro de campo. [...] Ali eu argumento no vestiário, porque tem cara para defender.

Hulk resumiu o episódio como "algumas discussões saudáveis que acontecem no futebol". O Atlético-MG vencia por 2 a 0 quando o jogo foi para o intervalo. O placar final foi de 3 a 2 para o time mineiro.

São algumas discussões saudáveis que acontecem no futebol, para melhorar, enxergar um ao outro melhor, e o mais importante é voltar ao segundo tempo, voltar concentrado como a gente voltou. Poderíamos ter aproveitado mais, não só eu e Scarpa, mas todo o time. Hulk, à Itatiaia

O Atlético-MG tem 100% de aproveitamento na Libertadores e agora volta o foco para o Brasileirão. O time encara o Cuiabá, neste sábado (27), às 18h30 (de Brasília), fora de casa, pela quarta rodada.