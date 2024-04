Renato Gaúcho elogia Grêmio depois de vitória na Libertadores: "foi o melhor jogo do ano"

Fim do jejum: o Grêmio conquistou sua primeira vitória na Copa Libertadores, diante do Estudiantes, fora de casa, por 1 a 0. O técnico Renato Gaúcho analisou o triunfo do Tricolor nesta terça-feira e destacou a estratégia escolhida para a partida.

"Nós sabíamos que era um jogo pesado, pegado. É um jogo de Libertadores. Procurei colocar um time forte, alto no campo e deixei mais os nossos rapidinhos, os nossos garotos para o segundo tempo que eu sabia que mais cedo ou mais tarde eles iriam dar espaço para gente. A estratégia foi muito boa, até porque todo mundo que começou cumpriu muito bem o papel, fizeram exatamente o que foi determinado. O time jogou muito. Quem entrou, entrou muito bem também. É a oitava derrota, se eu não me engano, na história da Libertadores do Estudiantes dentro de casa. É o maior mandante que tem. Então é muito difícil jogar aqui, torcida deles faz uma festa pesada durante o jogo todo, mas eu gostei muito do que meu time fez em campo", disse.

O Grêmio jogou boa parte do segundo tempo com um jogador a menos, depois da expulsão de Villasanti aos 21 minutos. Renato elogiou a postura da sua equipe que suportou a pressão e conquistou a vitória mesmo com dez homens em campo.

"Hoje a nossa equipe foi, digamos assim, quase que perfeita, porque perfeita é uma palavra muito forte, mas o time se comportou muito bem do início ao final, soube suportar a pressão do adversário, o apoio da torcida deles. Jogaram como um time realmente bastante experiente, não dando chances para o adversário. Nós sabíamos que, mais cedo ou mais tarde, iríamos encontrar esse espaço. Apesar de nós termos um jogador a menos, isso é elogiável no meu time também, porque nós conseguimos fazer o gol com um a menos. Depois eu mantive uma linha de cinco e uma linha de quatro na frente dessa linha de cinco e ficou difícil para eles entrarem", falou o treinador.

O GRÊMIO GANHOU! Estudiantes 0x1 #Grêmio

Fomos até La Plata e voltamos com uma vitória heróica em mais uma batalha pela #Libertadores2024. Mesmo com um jogador a menos, Nathan Fernandes não quis saber, acompanhou o Gustavo Nunes no contra-ataque e marcou o gol decisivo! ?????... pic.twitter.com/3T3jzKVkMj ? Grêmio FBPA (@Gremio) April 23, 2024

O volante Pepê voltou a ser titular depois de perder os últimos três jogos por lesão. O jogador comemorou seu retorno e o resultado.

"Agradecer a Deus por esse jogo, por essa volta. Queria ressaltar o esforço da equipe. De fato, a gente entendeu o sentido da Libertadores aqui, a gente fez jus ao Grêmio ser copeiro. A gente, mesmo com um a menos, conseguiu a vitória. Fico muito feliz com a minha volta. Ainda que tenha sido um período curto, mas é difícil voltar depois de uma lesão. Fico feliz pela volta e pela vitória.", comentou o atleta.

Renato ainda exaltou desempenho do Grêmio e projetou a sequência do time gaúcho no restante da fase de grupos da Libertadores.

"O Grêmio fez grandes jogos já esse ano. Mas eu destaco esse também. Até porque nós estávamos com um jogador a menos, jogando na casa de um adversário poderoso e a gente se comportou, posso destacar que foi o melhor jogo do ano, porque a gente se comportou bem durante os 90 minutos. Outros jogos a gente fez bem também bem, mas não estivemos focados no nosso trabalho durante os 90 minutos como nós ficamos. E principalmente porque dá muita moral para o grupo uma vitória dessa, diante do Estudiantes, fora de casa. Voltamos para a briga, recuperamos aqueles três pontos que nós perdemos em casa. Nosso objetivo é conseguir uma vaga para a próxima fase e essa vitória foi muito importante porque nos recoloca, novamente, nessa briga. Então faltando três jogos, nós temos mais um jogo fora no Chile e depois nós temos mais dois jogos dentro de casa, que com certeza, nesses dois jogos o Grêmio vai estar vivo para brigar pela próxima vaga", contou.

O Grêmio volta a campo neste sábado, às 21 horas (de Brasília), quando visita o Bahia pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pela Libertadores, o próximo compromisso do Tricolor é no dia 08 de maio, contra o Huachipato, no Chile, às 19 horas.